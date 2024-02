Butterfly Network Registered (A) Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Butterfly Network liegt der RSI7 derzeit bei 32,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 51,43, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Zusammen ergibt sich für das Butterfly Network-Wertpapier also eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Butterfly Network in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Veränderung in der Stimmungsrate führt. Daher wird hier eine insgesamt positive Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Butterfly Network bei 1,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,06 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Distanz zum GD200 von -31,17 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 liegt bei 1,01 USD, was zu einem Abstand von +4,95 Prozent führt und somit eine neutrale Bewertung ergibt. Zusammen ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" für das Wertpapier.

In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Butterfly Network, was im Durchschnitt zu einer neutralen Empfehlung führt. Da im letzten Monat keine Analystenupdates vorliegen, bleibt die Gesamtempfehlung für das Butterfly Network-Wertpapier weiterhin "Gut".