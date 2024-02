Butterfly Network Registered (A) Aktie: Jetzt aber!

Die Analysten bewerten die Aktie des Unternehmens Butterfly Network langfristig als neutral, basierend auf den Einschätzungen von insgesamt 18 Analysten. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der durchschnittliche Kurszielwert liegt bei 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,13 USD liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Butterfly Network in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Butterfly Network eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Daher erhält Butterfly Network eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, zeigt einen Wert von 18,97, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Butterfly Network.