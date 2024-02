Butterfly Network Registered (A) Aktie: Ist es vollbracht?

Die Meinungen und Stimmungen rund um Butterfly Network auf den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Meinungen, was auf eine insgesamt positive Einschätzung des Unternehmens hindeutet. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und betrachtet die Aktie von Butterfly Network als angemessen bewertet in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten bewerten die Aktie von Butterfly Network langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten geben keine eine positive Bewertung ab, während eine neutrale Bewertung vorliegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was einer negativen Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,01 USD liegt. Auf Grundlage dieser Einschätzungen vergeben wir ebenfalls die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Butterfly Network-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 1,53 USD, was einer Abweichung von -33,99 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs von 1,01 USD entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs und ergibt daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Butterfly Network-Aktie derzeit ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 signalisieren, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Butterfly Network-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der Analysen hinsichtlich der Anlegerstimmung, den Analysteneinschätzungen, und der technischen Analyse.