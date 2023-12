Butterfly Network Registered (A) Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Die Analystenbewertung der Butterfly Network-Aktie zeigt gemischte Reaktionen. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 1 Einstufung als "Neutral" und keine als "Gut" oder "Schlecht" abgegeben worden. Dadurch ergibt sich im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Butterfly Network. Insgesamt wird das Unternehmen also von den Analysten mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In der technischen Analyse wird die Butterfly Network-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,76 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,05 USD) um -40,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dagegen ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,97 USD, was einer Abweichung von +8,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Butterfly Network ergibt sich hierbei eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz erhält die Aktie von Butterfly Network eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.