Butterfly Network Registered (A) Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Butterfly Network-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,74 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 1,06 USD liegt, was einem Abstand von -39,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,97 USD, was einer Differenz von +9,28 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Butterfly Network zeigt sich neutral, sowohl in Bezug auf die Kommentare in sozialen Medien als auch auf andere weiche Faktoren. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Butterfly Network liegt bei 29,03, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 52,19, was zu einer Einschätzung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten haben 1 Analysten die Butterfly Network-Aktie bewertet, wobei keine Einstufung als "Gut" und 1 als "Neutral" erfolgte. Somit ergibt sich ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Zusammenfassend erhält Butterfly Network von den Analysten ein "Gut"-Rating.