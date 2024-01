Butn Aktie: Was macht der Markt?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Butn-Aktie: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt waren die Diskussionen über die Aktie von Butn vor allem von überwiegend negativen Meinungen geprägt. In den sozialen Medien und auf dem Meinungsmarkt wurden besonders die negativen Themen rund um Butn diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Butn-Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder als "überkauft" noch "überverkauft" betrachtet wird. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einem "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Butn-Aktie mit -55 Prozent Entfernung vom GD200 (0,16 AUD) ein "Schlecht"-Signal ist, während der GD50 bei 0,08 AUD liegt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit wird der Kurs der Butn-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.