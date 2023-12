Butn Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Bei Butn hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hatte. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Butn in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Für Butn wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Butn-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, wodurch das Wertpapier in diesem Bereich mit "Schlecht" eingestuft wird. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für Butn in diesem Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Butn in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich unsere Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Butn derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft in Höhe von 0,17 AUD, während der Kurs der Aktie (0,075 AUD) um -55,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,1 AUD entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -25 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Wert führt. Somit erhält Butn insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.