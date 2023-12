Butn Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt folgendes Bild für die Butn-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Butn-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,16 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,072 AUD liegt, was einem Unterschied von -55 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,09 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Butn-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, dass die Butn-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Butn-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wobei an zwei Tagen positive und an drei Tagen negative Diskussionen verzeichnet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Butn-Aktie.