Butler National Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen überwiegend negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum. Es wurde vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Butler National diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Butler National bei 26,32, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,74 USD für die Butler National-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,82 USD, was einer Abweichung von +10,81 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,7 USD eine Abweichung von +17,14 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält Butler National insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Butler National laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 14,75 liegt es insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", der 31,31 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".