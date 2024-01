Butler National Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Butler National: Anleger-Stimmung und technische Analyse bleiben neutral

In den vergangenen zwei Wochen wurde Butler National von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf Neutralität hin. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird auch dieser Faktor als neutral eingestuft.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 41,67 und 43,24, was darauf hindeutet, dass Butler National weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Butler National-Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen zeigt keine klare Tendenz und wird daher ebenfalls als neutral bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sowohl die Anleger-Stimmung als auch die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung für Butler National hindeuten.