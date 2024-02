Butler National Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet widerspiegeln. Wir haben die Aktie von Butler National hinsichtlich dieser Faktoren untersucht und dabei festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung für Butler National eher gut, was zu einer positiven Änderung führte und somit zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Butler National im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 17,05 Prozentpunkte weniger als der übliche Branchendurchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Butler National auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,75 USD, womit der Kurs der Aktie (0,8 USD) um +6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,26 Prozent und entspricht somit einem "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich dadurch das Rating "Gut" für die technische Analyse der Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv eingestellt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie mit einem "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment in Bezug auf die Aktie von Butler National.