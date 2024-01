Butler National Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Butler National-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Butler National damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Butler National derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,74 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,75 USD liegt, was einer Abweichung von +1,35 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,7 USD, was einer Abweichung von +7,14 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ in Bezug auf Butler National. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Butler National im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 16,95 Prozentpunkte weniger als die üblichen 16,95 % ist. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".