Butler National Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

In den letzten Wochen konnte bei Butler National keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Butler National-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,75 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,77 USD weicht somit um +2,67 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das gleiche gilt für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs von 0,78 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und eine Abweichung von -1,28 Prozent aufweist. Auch hier wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet wird Butler National im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,92, was einem Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,5 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Butler National 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aus diesem Grund erhält Butler National eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.