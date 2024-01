Butler National Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Butler National-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,73 USD lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,73 USD verzeichnet, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,69 USD, und der letzte Schlusskurs übertrifft diesen um 5,8 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Butler National-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Butler National derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,94% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, obwohl verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich ist Butler National aus unserer Sicht unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,12 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,29, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.