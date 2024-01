Butler National Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts im Verhältnis zu seiner Zeit. In den letzten 7 Tagen lag der RSI für die Butler National-Aktie bei 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine geringere Volatilität und bietet eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist der RSI25 neutral und daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität rund um die Butler National-Aktie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gab es kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Butler National in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, sowohl von privaten Nutzern in sozialen Medien als auch in Kommentaren und Wortmeldungen. Die vorherrschenden negativen Themen rund um den Wert führen zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Zum Schluss bietet die fundamentale Analyse einen Einblick in das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie. Mit einem aktuellen KGV von 15,12 liegt Butler National unter dem Branchendurchschnitt von 31,31, was darauf hinweist, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.