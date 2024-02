Butler National Aktie: Hammer-Nachricht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Butler National liegt bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 33,3) unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht ist Butler National daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Butler National-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 45, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Butler National also ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,75 USD für die Butler National-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,8 USD, was eine positive Entwicklung darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

In Bezug auf die Dividende erzielen Investoren in die Aktie von Butler National eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.