Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im September 2022

Berlin (ots) -Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert die meistgesehenen Interviews im Monat September 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Zudem werden regelmäßig Podcasts gehalten und in Zukunft sogar eine Expertenrunde.Der Businesstalk erreichte annährend 400.000 Menschen im September, davon waren 42,4 % weiblich und 57,6 % männlich. Die Altersstruktur hat sich in diesem Monat deutlich von den vorherigen Monaten unterschieden. Hier ist eine genaue Aufschlüsselung: 18 - 24 Jahre (30,1 %), 25 - 34 Jahre (28,9 %), 35 - 44 Jahre (17,6 %), 45 - 54 Jahre (8,8 %), 55 - 64 Jahre, (6,3 %) 65+ Jahre (4,2 %). Länder mit den meisten Zugriffen im September: Deutschland (62,3 %), Österreich (12,1 %), Luxemburg (5,9 %), Vereinigte Staaten (3,6 %), Schweiz (3,0 %).Die meistgesehenen Interviews im September 2022Bitcoin: Währung der Zukunft oder Tulpenzwiebel des 21. Jahrhunderts? Interview mit Horst SeiboldP2P loan portfolios: How to meet the expectations of German investors - Johan Orsingher (Monestro)Mikroinvasive Fullface-Behandlungsmethoden ohne Skalpell - Dr. Annett Kleinschmidt (Docure Berlin)Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels - Wolf Moog (SocialNatives Stuttgart GmbH)Sandra Walk: Gesund Führen mit Integraler FührungOsteopathie: Chirurgie ohne Skalpell - Nico Hildebrandt (Premium Health Project)Aktuelle Entwicklungen im Insolvenzverfahren der Immoneo GmbH & Silic-Bau GmbH - Dr. Tamara KnöpfelKrebs-Früherkennung: Diagnose und Behandlung von Tumoren - Dr. Gabriel Haras (Siemens Healthineers)Grundlagen des Unternehmensverkaufs - Ayse Mese (dub.de) & Prof. Dr. Holger Wassermann (INTAGUS)Social Recruiting über Facebook, Instagram & LinkedIn - Valentino Stein (SocialNatives Berlin GmbH)Carsten Harlozynski: Risikomanagement im gewerblichen VersicherungsbereichUnpack Your Mind: Zeit für neue Ideen für dein besserers Morgen! Interview mit Milly ZettProfessionelle Weiterbildung von Sicherheitsfachkräften - Ronald Burchert (DBA GmbH)Vom Manager zum Strategen - Claudia Lersch (2mal6 GmbH)Tino Seidemann: Verkaufsstrategien und Werbung von ApothekenUnternehmensfinanzierung: Wie Investoren grüne Technologien fördern können - Cyrill Hugi (ENESPA AG)Face-Trigger erkennen und verstehen mit der MAIER FENDLER METHODE - Uwe Fendler & Christian Maier2035-Siri: Wie sieht der Alltag im Unternehmen aus? Lars Börgeling & Dirk Linn (Cegid & P-manent)Wohlfühlen 40+ / Müdigkeit, Erschöpfung und Stress reduzieren - Interview mit Jeanette FritschProfessionelles Business Coaching - Udo Leyen (Wilhelm Bell Beratungsgesellschaft mbH)Die Google Seite 1 - Niklas Brinkmann (Fremont Digital)Alle Interviews finden Sie hier:Youtube-Channel , Spotify und Interview-Magazinhttps://open.spotify.com/show/35Fm31dBIA8hxAgcc2N5T1www.businesstalk-kudamm.comhttps://www.youtube.com/channel/UChTkaXdDOjQZ0Uekd6FQt5QSie sind Entscheidungsträger oder Branchen-Experte? Werden Sie unser Interview-Partner.Die Interviews beim Businesstalk erreichen viele Tausend Personen, die gezielt nach Themen aus der Wirtschaft suchen. Täglich neue schriftliche Interviews in dem Magazin und täglich neue Video-Interviews auf dem Youtube-Channel bieten Experten die optimale Plattform, um das Fachwissen dem richtigen Publikum zu präsentieren.Pressekontakt:BUSINESSTALK VERLAGS GMBHNürnberger Str. 1310789 Berlinhttps://www.businesstalk-kudamm.com/redaktion@businesstalk-kudamm.de030-28656588Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell