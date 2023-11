Business-intelligence Of Oriental Nations Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die Beijing Orient National Communication Science & befindet sich derzeit mit einem Kurs von 10,17 CNH -5,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing Orient National Communication Science & eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Software"-Branche erreichte Beijing Orient National Communication Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,93 Prozent, was eine Outperformance von +5,13 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie sogar um 9,63 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Mit einem RSI von 93,86 wird die Beijing Orient National Communication Science & als "überkauft" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".