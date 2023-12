Business-intelligence Of Oriental Nations Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Sappi":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier gegenwärtig "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Beijing Orient National Communication Science & basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 49,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Beijing Orient National Communication Science &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Beijing Orient National Communication Science & liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 56,19), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche verzeichnete Beijing Orient National Communication Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,35 Prozent, was eine Outperformance von +3,25 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 12,34 Prozent, und Beijing Orient National Communication Science & übertraf diesen Wert um 8,01 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Beijing Orient National Communication Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,98 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 10,46 CNH weicht um -4,74 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe den letzten Schlusskursen, was zu einem "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Beijing Orient National Communication Science & in den letzten vier Wochen verschlechtert. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Die geringere Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beijing Orient National Communication Science & daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.