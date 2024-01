Business-intelligence Of Oriental Nations Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Beijing Orient National Communication Science & beträgt das aktuelle KGV 53. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Beijing Orient National Communication Science & daher weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral".

Im Bereich der Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von aktuell 0 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die charttechnische Entwicklung der Beijing Orient National Communication Science &-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 10,95 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,93 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -18,45 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,21 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -12,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Beijing Orient National Communication Science &-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Orient National Communication Science &-Aktie beträgt 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 61,83 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Beijing Orient National Communication Science &-Aktie.

