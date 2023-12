Business-intelligence Of Oriental Nations Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Beijing Orient National Communication Science hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,35 Prozent erzielt, was 7,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 18,89 Prozent, wobei Beijing Orient National Communication Science aktuell 1,46 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse ist die Aktie mit einem Kurs von 8,95 CNH aktuell -13,94 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -18,49 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite von Beijing Orient National Communication Science beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung bezüglich der Dividendenpolitik.