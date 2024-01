Business-intelligence Of Oriental Nations Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse der Aktie von Beijing Orient National Communication Science zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 10,93 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 8,46 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -22,6 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der bei 10,1 CNH liegt und somit einen Abstand von -16,24 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Beijing Orient National Communication Science im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,35 Prozent erzielt, was 7,78 Prozent über dem Durchschnitt von 12,57 Prozent liegt. Im Bereich "Software" beträgt die mittlere jährliche Rendite 14,53 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 5,82 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Orient National Communication Science bei 53,72 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Beijing Orient National Communication Science zeigt eine Ausprägung von 97, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,06, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Beijing Orient National Communication Science, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist.