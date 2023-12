Business First Bancshares Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben Business First Bancshares auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Business First Bancshares in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Business First Bancshares als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Business First Bancshares-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 0,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 27,95, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Business First Bancshares-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 24,4 USD weicht somit um +35,48 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (20,46 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+19,26 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Business First Bancshares-Aktie also auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Business First Bancshares unserer Ansicht nach im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,9 gehandelt, was einen Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,05 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.