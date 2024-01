Business First Bancshares Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Business First Bancshares hat eine Dividendenrendite von 2,56 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,82 Prozent niedriger ist. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die Differenz -136 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Business First Bancshares liegt bei 7,9, was unter dem branchenüblichen Durchschnitt von 15 liegt. Dieser Unterschied von 49 Prozent qualifiziert die Aktie als "günstig" und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Business First Bancshares diskutiert wurde. Überwiegend grün und neutral eingestellt, spiegelt das Anleger-Sentimentsbarometer eine insgesamt positive Stimmung wider, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Business First Bancshares-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 24,51 USD lag, was einen Unterschied von +34,23 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 18,26 USD bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigen die positive Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält Business First Bancshares sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Ebene eine "Gut"-Bewertung.