Business Breakthrough Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aoba-bbt liegt bei 22,73, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 42,5 und deutet auf eine „neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie von Aoba-bbt als „gut“ bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Es gab in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen, und daher wird das Unternehmen als „neutral“ eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als „neutral“ bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst, was zu einem weiteren „neutral“-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Aoba-bbt-Aktie ein Durchschnitt von 420,61 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 416 JPY (-1,1 Prozent Unterschied), was zu einer „neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine „neutral“-Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Aoba-bbt-Aktie somit eine „neutral“-Bewertung aus technischer Sicht.