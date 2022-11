Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag bei Pfeiffer Vacuum an

ASSLAR (dpa-AFX) - Die Großaktionärin des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum will in Verhandlungen über einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag treten. Ein entsprechendes Schreiben der Busch-Tochter Pangea GmbH sei am Sonntag eingegangen, teilte Pfeiffer am Sonntagabend in Asslar mit. So sollen die Koordination und Entscheidungsabläufe zwischen den Unternehmensgruppen vereinfacht werden. Nach eigenen Angaben hält Pangea rund 63,66 Prozent der Anteile an Pfeiffer.

Pangea ist Teil der Busch Gruppe, die ein weltweit operierender Hersteller von Vakuumpumpen, Gebläsen und Verdichtern ist. Das Unternehmen wurde 1963 in Maulburg in Baden-Württemberg gegründet. Das Familienunternehmen beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter./lew/mne/stk