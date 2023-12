Buscar Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Buscar. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 43,33 Punkte, was bedeutet, dass Buscar momentan weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,22, dass Buscar weder über- noch überverkauft ist und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Buscar in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während es keine negativen Diskussionen gab. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt acht Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Buscar wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt "guten" langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Buscar auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8273,88 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.