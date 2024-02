Burzynski Research Institute Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "American Cannabis":

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral in Bezug auf Burzynski Research Institute. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Burzynski Research Institute-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,03 USD (-40 Prozent Unterschied) wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD liegt der letzte Schlusskurs (-25 Prozent Abweichung) unter diesem, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Burzynski Research Institute zeigt einen Wert von 50 für den 7-Tage-Zeitraum, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Burzynski Research Institute haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch besonders negativen Themen wurde in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Insgesamt erhält Burzynski Research Institute daher in allen analysierten Bereichen die Gesamtbewertung "Neutral".