Buru Energy Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Buru Energy als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Buru Energy-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 55, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Buru Energy in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Buru Energy ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Gesamtbewertung auf dieser Stufe fällt daher als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Buru Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,115 AUD weicht somit um +15 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,12 AUD, liegt der letzte Schlusskurs ähnlich (-4,17 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Buru Energy-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Buru Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, während an vier Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Buru Energy insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.