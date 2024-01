Buru Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Vicor":

Die Buru Energy-Aktie wird aus charttechnischer Sicht bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,1 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,12 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +20 Prozent und eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt ebenfalls 0,12 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an neun Tagen negative Themen überwogen. Die verstärkte negative Kommunikation über das Unternehmen führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Buru Energy-Aktie liegt bei 33,33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend schlechter wurde. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Buru Energy-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, während das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index auf "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft werden.