Burson Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für Bapcor bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Bapcor zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Allerdings wurde über Bapcor insgesamt weniger diskutiert als normal, und auch die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,19 AUD für den Schlusskurs der Bapcor-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,54 AUD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Bapcor zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem negative Meinungen geäußert, allerdings beschäftigte sich der Markt auch mit positiven Themen rund um Bapcor. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.