Burson Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Bapcor-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5,52 AUD einen Abstand von -10,24 Prozent vom GD200 (6,15 AUD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 5,46 AUD, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Dies ergibt sich aus einem Abstand von +1,1 Prozent. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs der Bapcor, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Bapcor von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bapcor beträgt aktuell 51,39 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 45 zeigt, dass Bapcor weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung für Bapcor.