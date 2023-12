Burning Rock Biotech Ltd Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse von Burning Rock Biotech zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,85 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,762 USD beträgt. Dies bedeutet eine negative Distanz zum GD200 von -58,81 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,93 USD, was einen Abstand von -18,06 Prozent und ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Einschätzung der Aktienkurse berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Burning Rock Biotech in den sozialen Medien neutral, und in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Burning Rock Biotech wurde eine starke langfristige Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Burning Rock Biotech liegt bei 55,36, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 79,34, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".