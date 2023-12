Burnham Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "VTech Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Burnham-Aktie beträgt derzeit 4,25, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Burnham-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 52, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,46, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der RSIs.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Burnham-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12 USD weicht somit um -4 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,02 USD) zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenrendite der Burnham-Aktie beträgt 7,32 Prozent, was 9,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte, 16,97) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Burnham-Aktie derzeit sowohl aus fundamentaler als auch technischer Sicht auf "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.