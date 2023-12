Burnham Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Burnham-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 12,52 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 12,03 USD, was einem Unterschied von -3,91 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 12,08 USD zeigt mit einem Unterschied von -0,41 Prozent eine ähnliche Entwicklung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Auf fundamentalen Grundlagen wird die Burnham-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,25 ergibt sich ein Abstand von 86 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen bei Burnham keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da weder auffällige positive noch negative Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden.

Ein weiteres Kriterium, das in der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength Index (RSI), um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Burnham-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 46,8 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Burnham-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht eine "Neutral"-Bewertung.