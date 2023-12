Burnham Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der Burnham-RSI zeigt einen Wert von 36,84, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 45,24, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,52 USD mit dem aktuellen Kurs von 12,2 USD eine Abweichung von -2,56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,05 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs mit einer Abweichung von +1,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können die Bewertung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse von Burnham auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Burnham hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.