Burnham Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Cadence Bank":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Burnham heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Burnham weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 54,02 Punkten. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Burnham-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Burnham als unterbewertet eingestuft, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 4,25 liegt es insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der bei 31,3 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Burnham in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert. Daher erhält die Burnham-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.