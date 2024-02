Burnham Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die aktuelle Dividendenrendite von Burnham liegt bei 7,59 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei Bauprodukten bedeutet dies einen Ertrag, der um 10,03 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Somit kann die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet werden.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den Diskussionen der Anleger wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Burnham angesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Burnham-Aktie beträgt 63, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,85 ebenfalls im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Burnham-Aktie bei 11,95 USD liegt, was einer Entfernung von -3 Prozent vom GD200 (12,32 USD) entspricht. In Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, beträgt der Kurs 11,85 USD, was einem Abstand von +0,84 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Burnham-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.