Burnham Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Bauproduktehersteller Burnham schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einem Unterschied von 9,71 Prozentpunkten (7,32 % gegenüber 17,02 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare zu Burnham überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -2,56 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Burnham-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burnham derzeit bei 4 liegt, was bedeutet, dass die Börse 4,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Burnham zahlt. Dies ist 86 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.