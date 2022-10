Burlington Stores Aktie: Das wird nichts mehr!

Per 24.10.2022, 07:15 Uhr wird für die Aktie Burlington Stores am Heimatmarkt New York der Kurs von 119.3 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Unser Analystenteam hat Burlington Stores auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Die Burlington Stores ist mit einem Kurs von 119,3 USD inzwischen -11,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -31,91 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Analysteneinschätzung: Für die Burlington Stores sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 11 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Burlington Stores vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Burlington Stores. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 289 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 142,25 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 119,3 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Burlington Stores mit einer Rendite von -56,4 Prozent mehr als 97 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 72,91 Prozent. Auch hier liegt Burlington Stores mit 129,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.