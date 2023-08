Burlington Stores Aktie: Das macht richtig Spaß!

Per 03.08.2023, 02:00 Uhr wird für die Aktie Burlington Stores am Heimatmarkt New York der Kurs von 169.51 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Wie Burlington Stores derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Burlington Stores-Aktie abgegeben. Davon waren 10 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Burlington Stores-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Burlington Stores vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 233,09 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 33,89 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (174,09 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Burlington Stores somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Burlington Stores liegt mit einem Wert von 37,72 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 38 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Spezialität Einzelhandel" von 27,35. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Burlington Stores damit 14,23 Prozent unter dem Durchschnitt (23,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 72,86 Prozent. Burlington Stores liegt aktuell 63,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".