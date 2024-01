Burlington Stores Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Analystenbericht: Laut 7 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhält die Aktie von Burlington Stores 6 "Gut"-Einstufungen, 1 "Neutral"-Einstufung und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 240,86 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 28,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (187,85 USD) steigen könnte. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie entsprechend als "Gut" eingestuft.

Relative Stärke-Index: Der Relative Stärke-Index (RSI) beträgt derzeit 57,96, was bedeutet, dass die Burlington Stores weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Technische Analyse: Der Durchschnittskurs der Burlington Stores-Aktie beträgt in den letzten 200 Handelstagen 162,79 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 187,85 USD, was einer Abweichung von +15,39 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (158,62 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,43 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Burlington Stores mit -4,08 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -3,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Burlington Stores mit 0,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.