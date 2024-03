Burlington Stores Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Meinungen von Analysten beeinflussen die Einschätzung der Aktienkurse von Burlington Stores. Laut unseren Analysten sind die überwiegenden Kommentare und Befunde zu Burlington Stores in den sozialen Medien positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Auch die langfristige Meinung von Analysten stuft die Burlington Stores-Aktie positiv ein, mit einer Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab im letzten Monat keine Analystenupdates zu Burlington Stores. Das Kursziel der Analysten beträgt 200 USD, was einer erwarteten Performance von -12,13 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit bei 227,61 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Burlington Stores mit einem Wert von 36,96 einen höheren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche von 35 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in Bezug auf fundamentale Kriterien als "teuer" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Burlington Stores auf 168,52 USD, während die Aktie selbst 227,61 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 204,31 USD, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".