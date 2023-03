Burlington Stores Aktie: Was steckt hinter den überraschenden Entwicklungen?

Die Aktie der Burlington Stores hat in den letzten drei Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen erhalten, wovon acht Bewertungen positiv und vier neutral ausfielen. Auch im letzten Monat gab es sieben positive und sechs neutrale Einstufungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine kurzfristige positive Gesamteinschätzung für das Unternehmen.

Im Durchschnitt haben die Analysten ein Kursziel von 243,65 USD prognostiziert, was einem Aufwärtspotential von 24,95% zum aktuellen Schlusskurs von 190 USD entspricht.

Alles in allem erhält die Burlington Stores-Aktie somit eine Empfehlung mit guter Aussicht auf Wertsteigerung.

RSI-Indikator: Überkauft oder überverkauft? – Der aktuelle Status

In der technischen Analyse wird das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie im Zeitverlauf betrachtet und für einen Zeitraum von...