Burlington Stores Aktie: So kann es weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Aktuell beträgt das KGV von Burlington Stores 34, während vergleichbare Unternehmen im Branchendurchschnitt ein KGV von 36 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie von Burlington Stores daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 6 eine positive Bewertung abgaben, 1 neutral urteilte und keine negative Bewertung vorliegt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 240,86 USD, was einer Erwartung von 23,85 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte Burlington Stores im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent, was 1,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,51 Prozent, wobei Burlington Stores aktuell 3,03 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Burlington Stores besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive Themen überwogen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Burlington Stores auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

