Burlington Stores Aktie: Endlich geschafft?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Burlington Stores liegt bei einem Wert von 36. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel", die ein KGV von 35,76 haben, liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. -2 Prozent). Anhand fundamentaler Kriterien ist Burlington Stores weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Burlington Stores-Aktie beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,03 weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Burlington Stores eine Rendite von -12,19 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Burlington Stores mit -4,76 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus. Es gibt 4 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Burlington Stores liegt bei 226 USD, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 13,34 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 199,4 USD notierte. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

