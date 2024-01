Burley Minerals Aktie: Das ist ein Knall!

Das Sentiment und Buzz um Burley Minerals kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat in diesem Zeitraum nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Burley Minerals in diesem Punkt daher die Einstufung "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt für Burley Minerals eine Einstufung von "Gut" bei einem Niveau von 28,57. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 48 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für Burley Minerals.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Burley Minerals wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei überwiegend positive Themen in den letzten ein, zwei Tagen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,19 AUD im Vergleich zum aktuellen Kurs (0,165 AUD) eine Abweichung von -13,16 Prozent ergibt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,18 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.