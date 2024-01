Burley Minerals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "MTR Corporation":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Burley Minerals intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings konzentrierten sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich auf negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Burley Minerals-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,19 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 AUD lag, was einem Unterschied von -23,68 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,17 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,145 AUD) mit einer Abweichung von -14,71 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Burley Minerals-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Burley Minerals-Aktie durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Burley Minerals-Aktie zeigt einen Wert von 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 59,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führen diese Analysen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".