Burley Minerals Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Burley Minerals-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 71) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 77,78) deuten darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Burley Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 0,17 AUD auf. Da der letzte Schlusskurs bei 0,075 AUD liegt, ergibt sich ein Unterschied von -55,88 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (Wert: 0,14 AUD) zeigt mit einem Unterschied von -46,43 Prozent eine negative Entwicklung, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Burley Minerals hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was auch zu einer negativen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Burley Minerals gesprochen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI, die technische Analyse und das Sentiment, sowie eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich des Anleger-Sentiments.