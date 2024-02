Burkhalter Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die jüngste Analyse von Burkhalter ergibt ein neutrales Rating in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsintensität der Anleger. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Burkhalter eine Rendite von 7,42 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche liegt die mittlere Rendite bei -0,3 Prozent, wobei Burkhalter mit 7,72 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Burkhalter mit 4,69 Prozent eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent auf. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Zudem verfügt Burkhalter über ein niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,66 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34 in der Bauwesen-Branche, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einer Bewertung von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.